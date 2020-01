Pracowita noc strażaków w Trzebini. Pożar w domu i zwalone drzewo

Cybinka: Młodzież ujeżdża kładami, a mieszkańcy nie mogą spokojnie żyć

- My już nie mamy sił. Młodzież z wioski na naszej ulicy znalazła sobie miejsce na wariacje samochodami, kładami i motorami. To, co wyprawiają nie mieści się w głowie, a skutkiem jest hałas, ochlapane błotem okna i elewacje naszych domów – mówi mieszkanka ul. Polnej w Uradzie. ...