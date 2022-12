Prawdziwa pychotka. Przepis na ciasto pani Walewska, z kremem, bezą i powidłami. Idealny przysmak na święta i nie tylko

Ciasto Pani Walewska to wyjątkowy przysmak, którego nazwa prawdopodobnie nawiązuje do polskiej arystokratki, w której zakochał się Napoleon Bonaparte. U mnie w domu znane jest jednak głównie pod drugą, równie często używaną nazwą - pychotka. Ten warstwowy smakołyk łączy w sobie wszystko co najlepsze: kruche ciasto, delikatną bezę, orzechy, powidła śliwkowe i waniliowo-śmietankowy krem. Pychotka pięknie prezentuje się na stole i z pewnością posmakuje wszystkim.

Ciasto można określić jako trudne do zrobienia, jednak tylko za pierwszym razem. Warto dokładnie czytać przepis, wskazówki i realizować je krok po kroku.