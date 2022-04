Prawdziwie królewski deser. Przepis na krystalizowane fiołki. Poleca Plate by Kate

Jadalne fiołki

Gdy fiołki podnoszą nad ziemię swoje drobne kwiatki zaczyna się wiosna. Niepozorne, drobne, przycupnięte w zakamarkach ogrodu kwitną bardzo krótko, zaledwie kilka tygodni marca i kwietnia. Tegoroczna wiosna nas nie rozpieszcza, ale dla fiołków jest idealna. Kwitną tak długo aż silniejsze drzewa i krzewy zasłaniają im dostęp do światła.

Fiołki to deser królewski. Podobno uwielbiała je brytyjska królowa Elżbieta I. Miała słabość do słodyczy a w jej czasach stać na nie było nielicznych. Cukier sprowadzano z nowego świata, był nie tylko trudno dostępny, ale i drogi dlatego arystokracja i bogacze z dumą obnosili zęby poczerniałe od próchnicy. Na kartach historii znaleźć więc można nie tylko podboje i wiele lat udanych rządów Elżbiety, ale i wzmianki o jej ciężkim charakterze. Humor królowej psuł ból psujących się zębów a próchnicę zawdzięczała kandyzowanym fiołkom. Smak tych kwiatów kochała też cesarzowa Sisi. W Wiedniu do dziś zjeść można fiołkowe lody, ulubiony deser cesarzowej.