Prawo i Sprawiedliwość ma już 20 lat. Dzieje partii w memach. Nie da się nie śmiać [MEMY]

NOWE Policjanci z Brzegu ścigali dwóch piratów drogowych. Zobaczcie nagranie

Jak się okazało, w obu przypadkach kierowcy nie mieli uprawnień do kierowania pojazdami. W związku z tym, że nie zatrzymali się do kontroli drogowej, muszą się liczyć z karą do 5 lat więzienia i sądowym zakazem prowadzenia pojazdów od roku do 15 lat.