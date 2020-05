Prezydent Andrzej Duda przyjechał do podtarnowskiej Woli Rzędzińskiej. Oglądał miejscowy stadion i spotkał się z samorządowcami [ZDJĘCIA]

FLESZ - Komu rząd dopłaci do wakacji?

Odnowiony stadion w Woli Rzędzińskiej to największy ostatnio powód do dumy gminy Tarnów. Prezydentowi też się spodobał.

- Ten obiekt został odnowiony powstał we współpracy pomiędzy samorządem lokalnym a Ministerstwem Sportu. Poza tym, że tutaj dobrze ludzi pracują w samorządzie, dobrze działają na rzecz swojej społeczności lokalnej, to jeszcze jest dobra współpraca między rządem a samorządem. Praca nie kłótnie i oto jest efekt. Jeżeli się razem pracuje, działa, to przynosi efekty - zachwalał Andrzej Duda.