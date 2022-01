Problemy z ulgą dla klasy średniej. Rozliczać miesięcznie czy rocznie? Kto powinien złożyć wniosek o nieuwzględnianie ulgi, PIT-2

Ulga przysługuje podatnikom z tych dwóch jeśli suma ich dochodów wynosi co najmniej 68 412 zł i nie przekracza kwoty 133 692 zł. Może być rozliczana miesięcznie – i to będzie standard – albo rocznie. W praktyce pracodawca uwzględni ulgę podczas wyliczania wynagrodzenia pracowników zarabiających brutto od 5 701 zł do 11 141 zł. Dlaczego więc wielu podatników boi się, że będą musieli zwrócić ulgę?

Od początku tego roku obowiązuje nowa ulga w PIT, popularnie zwana ulgą dla klasy średniej. Ma ona rekompensować brak możliwości odliczania od 1 stycznia 2022 r. części składki na ubezpieczenie zdrowotne – jednak nie wszystkim podatnikom, co poza aspektem nowości zapewne jest źródłem największych nieporozumień. Najwięcej dotyczy składania lub nie PIT-2 oraz wniosku o nieuwzględnianie ulgi. Wyjaśniamy te kwestie.

Ulga przysługuje wyłącznie osobom fizycznym, osiągającym dochody z dwóch źródeł: kodeksowej umowy o pracę (etatowcy) oraz przedsiębiorcom.

Nie mają prawa do tej ulgi osoby zarobkujące na podstawie umów zlecenia czy o dzieło, emeryci itd. Ale i spośród etatowców oraz przedsiębiorców nie wszyscy z ulgi skorzystają. Etatowców ogranicza kryterium dochodowe, przedsiębiorców – zarówno wysokość dochodu jak i sposób opodatkowania; ulga przysługuje wyłącznie płacącym podatek od działalności na podstawie stawek tabeli podatkowej.

Ulga dla klasy średniej - nie dla każdego

Ulga przysługuje podatnikom jeśli suma ich dochodów wynosi co najmniej 68 412 zł i nie przekracza kwoty 133 692 zł. Może być rozliczana miesięcznie – i to będzie standard – albo rocznie. W praktyce pracodawca uwzględni ulgę podczas wyliczania wynagrodzenia pracowników zarabiających brutto od 5 701 zł do 11 141 zł. Zrobi to automatycznie, o ile pracownik nie złoży wniosku o niepomniejszanie przez płatnika dochodu o kwotę ulgi dla pracowników.

Przy czym decyzja zależy od samego pracownika. Co do zasady nie trzeba składać takiego wniosku. Jedynym logicznym uzasadnieniem złożenia takiego wniosku jest obawa, że z jakiegoś powodu w skali roku uzyskany dochód przekroczy limit dochodów, a w konsekwencji trzeba będzie po złożeniu zeznania rocznego ulgę zwrócić. Kogo to może dotyczyć? Na przykład pracowników o dochodach bliskich górnej granicy, którzy w trakcie roku spodziewają się wysokich premii lub nagród; jeśli spowodują one, że dochód roczny przekroczy 133 682 zł, ulgę dla klasy średniej trzeba będzie zwrócić. Podobnie z pracownikami o najniższych dochodach – jeśli np. nie przepracują oni roku albo zmienią pracę na gorzej płatną i nie przekroczą dolnego limitu dochodów (68 412 zł) będą musieli zwrócić ulgę dla klasy średniej i zadowolić się jedynie obniżką podatku wnikającą z nowej kwoty wolnej od podatku (30 000 zł), która przysługuje wszystkim.

Ulga dla klasy średniej: złożyć wniosek by uniknąć ryzyka?

Osoby, które chcą uniknąć takich sytuacji mogą złożyć wniosek o niestosowanie ulgi i jeśli ich dochód roczny zmieści się w widełkach uprawniających do ulgi dla klasy średniej, skorzystać z niej dopiero w rozliczeniu rocznym.

To samo dotyczy przedsiębiorców. Oni sami są płatnikami więc nie muszą składać żadnego dodatkowego wniosku, ale zdecydować czy będą odliczać ulgę dla klasy średniej co miesiąc czy pomniejszą o nią dochód w ramach zeznania rocznego. Trzeba też wiedzieć, że u etatowców w limicie wynagrodzenia uprawniającego do ulgi nieuwzględniana jest ta część wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, do której zastosowanie mają 50-proc. koszty uzyskania przychodów z praw autorskich, np. niektórzy wynalazcy, dziennikarze, nauczyciele itp. Muszą o tym pamiętać zwłaszcza osoby o zarobkach brutto bliskich dolnej granicy (5 701 miesięcznie) – odjęcie części wynagrodzenia, do którego zastosowanie mają prawa autorskie może spowodować, że w skali roku ich dochód będzie niższy niż 68 412 zł, a więc nie dający prawa do ulgi dla klasy średniej. Wniosek o niepomniejszanie przez płatnika dochodu o kwotę ulgi dla pracowników trzeba złożyć pracodawcy przed otrzymaniem pierwszego w 2022 r. wynagrodzenia za pracę.

Ulga dla klasy średniej; trzeba też złożyć PIT-2?

Przy okazji dodajmy, że zamieszanie dotyczy także składania, bądź nie pracodawcy innego oświadczenia PIT-2. To akurat jest dokument sprzed wprowadzenia Podatkowego Polskiego Ładu, który służy do właściwego ustalania zaliczek na podatek – by płatnik uwzględnił w tym procesie kwotę wolną od podatku. Chodzi więc o oświadczenie, że taka kwota nie jest już uwzględniana u innego płatnika, np. z tytułu emerytury, innej pracy, działalności gospodarczej lub najmu, od których sam jest zobowiązany płacić zaliczki na podatek wyliczany z tabeli podatkowej.

Takie PIT-2 złożone przed 2022 r. nadal są ważne i jeśli nie nastąpiły zmiany w sytuacji pracownika, nie ma potrzeby ponownego składanie takiego oświadczenia. Złożyć je jednak warto płatnikowi, jeśli tego nie zrobiło się wcześniej, bo teraz wyliczając zaliczkę na podatek nie uwzględni on podwyższonej kwoty wolnej: 425 zł miesięcznie – całą (w sumie 5 100 zł za rok czyli 17 proc. od 30 000 zł aktualnej kwoty wolnej) będzie można odzyskać od fiskusa dopiero po złożeniu zeznania rocznego.

W praktyce dotyczy to osób zarabiających powyżej 3 186 zł brutto miesięcznie; niższy dochód jest zwolniony z podatku, a więc i poboru zaliczek na PIT. W przeciwieństwie do wniosku o niepomniejszanie przez płatnika dochodu o kwotę ulgi dla pracowników (ulgi dla klasy średniej), który wiąże nieodwołalnie przez cały rok, PIT-2 warto więc złożyć w każdej sytuacji ponieważ w dowolnym czasie można zmienić jego treść tak, by płatnik przestał uwzględniać przy poborze zaliczek kwotę wolną od podatku.

