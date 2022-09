Program „Ciepłe mieszkanie” – właściciele mieszkań uzyskają dofinansowanie do wymiany swoich starych "kopciuchów"

Nabór wniosków do programu „Ciepłe mieszkanie” NFOŚiGW ruszył w ostatniej dekadzie lipca. Jego główny cel to poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę starych pieców „kopciuchów” i poprawę efektywności energetycznej w mieszkaniach znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Dodajmy, że wcześniej podobne programy dotacyjne były skierowane jedynie do właścicieli domów jednorodzinnych, więc program „Ciepłe mieszkanie” wiele w tej materii zmienia. Jest on bowiem przeznaczony dla właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych, którzy będą mogli starać się o dotację w swoich gminach.

– To pierwszy taki ogólnopolski program adresowany do właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych. To idealne uzupełnienie dotychczasowych form wsparcia finansowego. Teraz także mieszkańcy bloków i kamienic mają szanse na wymianę starych pieców z dofinansowaniem. Mam nadzieję, że małopolskie gminy włączą się do programu, dając tym samym szansę swoim mieszkańcom na sięgnięcie po te środki – podkreśla Józef Gawron, wicemarszałek Województwa Małopolskiego.