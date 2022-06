Proziaki, gumiklyjzy i rejbak. Wakacyjne podróże kulinarne po Polsce. Te dania zjesz od Pomorza aż po Zakopane

Wiele dań przenika do powszechnie znanej kuchni polskiej, a swój rodowód mają w kuchni regionalnej. Bywają przypadki, że trudno jednoznacznie przypisać dokładne pochodzenie dań. Wykonane z tych samych lub bardzo podobnych składników mogą nosić inną nazwę w zależności od regionu. Zebraliśmy dla was najciekawsze i niemal obowiązkowe potrawy do spróbowania w czasie wakacyjnych podróży kulinarnych po Polsce. Sprawdziliśmy też, jakie regionalne dania polecają mistrzowie kuchni, tacy jak: Jan Kuroń, Michał Korkosz (autor bloga Rozkoszny) czy Paweł Ochman (autor bloga Weganon).

Kliknij w przycisk, aby zobaczyć dania regionalne znane w Polsce