Przepis na domowe wafle. Zapomniany przysmak z czasów PRL. Tak jadaliśmy w dzieciństwie!

Klasyka PRL czyli wafle a'la pischinger

Pischinger to torcik wiedeński składający się z wafli przekładanych masą czekoladowo-orzechową i oblany czekoladowym lukrem.

Do jego przygotowania używa się: masła, śmietanki, posiekanych orzechów włoskich oraz czekolady o dużej zawartości kakao. To produkty, które trudno było zdobyć w chudych latach PRL.

Mądre gospodynie domowe sprytnie sobie z tym porodziły i stworzyły tańszą wersję tego klasycznego przepisu - wafle z masą z mleka w proszku.