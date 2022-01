Przepis na drożdżowe paszteciki z mięsem zero waste. Podpowiadamy, co zrobić z mięsa z rosołu Katarzyna Puczyńska

Drożdżowe paszteciki z mięsem to pomysł na pyszną, ciepłą przekąskę. Sprawdź, jak je przygotować krok po kroku. Kliknij w galerię i przesuwaj zdjęcia strzałkami lub gestem Katarzyna Puczyńska Zobacz galerię (11 zdjęć)

Szukasz przepisu na ciepłą przekąskę? Nie wiesz, co zrobić z mięsa z rosołu? Mamy dla Ciebie idealny pomysł - wypróbuj nasz przepis na drożdżowe paszteciki z mięsem. To przysmak nawiązujący do bardzo popularnego obecnie trendu kulinarnego zero waste, czyli niemarnowania jedzenia. Zobacz krok po kroku, jak przygotować pyszne paszteciki.