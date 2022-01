Przepisy Lucyny Ćwierczakiewiczowej mają 160 lat. Co „królowa obiadów” proponowała za 5 zł? Anna Daniluk

„365 obiadów za pięć złotych” wydane nakładem własnym przez Lucynę Ćwierczakiewiczową to źródło wiedzy o minionych latach, ale także inspiracja do gotowania w czasach galopującej inflacji. Wiele z tych przepisów można traktować jako inspirację do ich unowocześnienia. Sprawdzamy, co na obiad proponowała autorka poradników kulinarnych z XIX w. i ówczesna celebrytka, budząca wiele kontrowersji.