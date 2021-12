Przepisy na 12 potraw wigilijnych. Podpowiadamy, co powinno znaleźć się na świątecznym stole

12 potraw wigilijnych to tradycja

Na wigilijnym stole powinny znaleźć się potrawy z ryb, kapusty, darów natury, czyli leśnych grzybów, suszonych owoców, maku, a także korzennych przypraw. Istnieje przesąd, że podczas wigilii należy spróbować każdej z potraw, by mieć szczęście w nowym roku.

Kolacja wigilijna od zawsze przygotowywana jest bardzo uroczyście i wiąże się z wieloma tradycjami. Jedną z nich jest przygotowywanie 12 potraw. Niektórzy dopatrują w tym nawiązania do 12 apostołów, a inni 12 miesięcy w roku.

Z wigilią wiążą się także inne zwyczaje, m.in. sianko pod obrusem, czy wypatrywanie pierwszej gwiazdki na niebie, by wspólnie zasiąść do posiłku. Najważniejsze jednak, by móc świętować ten dzień z naszymi bliskimi.

Szukacie pomysłów na świąteczne potrawy? Zobaczcie nasze przepisy. Podpowiadamy, jakie potrawy warto przygotować na wigilię.