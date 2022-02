Przepisy na walentynki. Czekoladowe muffinki dla zakochanych. Taki deser podbije serce każdego!

Czekolada to najlepszy afrodyzjak

Czekolada to najlepszy afrodyzjak

Czekolada poprawia humor, ma dużo składników podnoszących poziom serotoniny we krwi czyli hormonu odpowiedzialnego za dobry nastrój.

Deser na walentynki

Walentynki to wyjątkowe święto, podczas którego chcemy pokazać naszym bliskim, ile dla nas znaczą i jak bardzo są dla nas ważni. Tego dnia warto przygotować wyjątkową kolację z pysznym deserem.

Mamy dla Ciebie przepis na pyszne, czekoladowe muffinki w dwóch odsłonach. Pierwsza bardziej prosta i szybsza do wykonania to muffinki oblane czekoladą i posypane wiórkami kokosowymi. Druga wersja to muffinki udekorowane różowym kremem i serduszkiem z czekolady.