„Przewodnik to stan umysłu”. Krzysztof Olkusz opowiada o blaskach i cieniach zawodu przewodnika turystycznego

Przewodnik turystyczny – człowiek orkiestra

Przewodnik turystyczny łączy w sobie funkcje edukatora i showmana. Musi umieć zarażać entuzjazmem, dzielić się pasją, szerzyć miłość do swojego miasta czy regionu i stale zachęcać turystów do wracania w dane miejsce po więcej wrażeń. Praca przewodnika turystycznego daje wiele satysfakcji i frajdy, ma też jednak parę mankamentów. Czy trzeba kończyć specjalny kurs, by zostać przewodnikiem turystycznym? Jak pandemia COVID-19 wpłynęła na tę pracę i czy sytuacja wraca już do normalności?

M.in. na te pytania odpowiedział nam Krzysztof Olkusz, który oprowadza turystów po Łodzi.

Jak pandemia COVID-19 wpłynęła na przewodników turystycznych i waszą pracę?

To zależy od okresu.