Psy wykrywające COVID-19 wykazują 95% skuteczności. Oto zwierzęta na służbie: gdzie i jak pracują? Blaski i cienie

Kontrole graniczne zniesione od soboty. Czy do Czech można już w ten weekend wybrać się na piwo albo zakupy?

Jeszcze tylko dziś (piątek 12.06) do północy straż graniczna będzie prowadziła tymczasowe kontrole na wjeździe do Polski. W sobotę 13.06 zniesione zostaną kontrole na granicach wewnętrznych Polski z Czechami, Słowacją, Niemcami i Litwą. Polska otwiera granice, co nie oznacza, że ...