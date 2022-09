Puzzle dla fanów gier Wiedźmin, Cyberpunk 2077, Fallout i innych - nowe zestawy robią wrażenie. Pomysł nie tylko na Dzień Chłopaka

Polscy artyści górą, ale nie tylko

Już dziś do sprzedaży trafiły nowe zestawy puzzli z kilku głównych serii Good Loot. Znajdziemy wśród nich m.in. produkty inspirowane twórczością polskich artystów oraz kilku zagranicznych. Seria, do której należą puzzle, nazywa się Imaginatiom i od teraz znajdziemy w niej takie pozycje jak 1000-elementowe puzzle:

Warto dodać, że wśród nowych wzorów puzzli znalazła się także grafika ze słynnego polskiego komiksu Thorgal. Zestaw Thorgal - The Eyes of Tanatloc zaprojektował nie kto inny, jak sam ilustrator serii - Grzegorz Rosiński.

Wiedźmin, Fallout, a może…

Teraz przejdźmy do tego, co gracze lubią najbardziej, czyli do produktów inspirowanych właśnie gamingiem. W tym przypadku fani puzzli inspirowanych grami nie będą rozczarowani, bowiem zadebiutowały właśnie nowe zestawy, w tym aż cztery kolekcjonerskie. W serii dla graczy znajdziemy sporą listę wszystkich nowych wzorów, a pięć pierwszych z nich to, w tym: