Rekreacja i życie w nowej rzeczywistości. Co można robić? Jakich zakazów przestrzegać? Poradnik dla aktywnych

Przebywając poza domem należy zasłonić nos i usta, a także zachować dystans od innych osób. Powinien on wynosić nie mniej niż 1,5 - 2 metry. Noszenie maseczki nie zwalnia od zachowania dystansu.

Zanim nowe przepisy weszły w życie, wprowadzono obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Maseczki ochronne trzeba zakładać praktycznie wszędzie. Jedynym wyjątkiem są lasy - tam obowiązek zasłaniania twarzy nie występuje.

Zgodnie ze słowami Ministra Zdrowia, by zakryć usta i nos wystarczy wykorzystać to, co jest pod ręką i co każdy z nas ma w domu. Nie musi to być profesjonalna maseczka.