Renault Clio 1.6 E-Tech Full Hybrid 145 KM. Test, wrażenia z jazdy, spalanie, wyposażenie i ceny

Po pierwszych jazdach odświeżonym Renault Clio z nowym napędem hybrydowym pozostał ogromny niedosyt. Pierwsze kilometry pokonane na odcinkach testowych nie pokazały, czym tak naprawdę jest nowa propozycja francuskiego producenta, dlatego też do testu postarałem się podejść z czystą kartką i bez specjalnych obietnic (ale i uprzedzeń). Co z tego wyszło? Zapraszam na wrażenia z testu hybrydowego Clio.

Renault Clio E-Tech. Stylistyka i wnętrze

Renault Clio E-Tech. Stylistyka i wnętrze

Na wstępie wypada wspomnieć, że odświeżone Renault Clio powstało na bazie platformy CMF-B i jest produkowane w tureckim mieście Bursa oraz Novo Mesto na Słowenii. W teście Euro NCAP zdobyło pięć gwiazdek. Tyle podstaw, przejdźmy zatem do rzeczy.

Renault Clio E-Tech. Silnik, spalanie i wrażenia z jazdy

Na początek, co do dynamiki. Samochód przyspiesza od 0 do 100 km/h w 9,3 sekundy, ale to, co jest istotne w mieście, czyli osiąganie prędkości od 40-50 km/h, odbywa się z naprawdę przyjemną i zaskakująco dobrą dynamiką. Często miałem wrażenie, że ruszanie z miejsca jest tak sprawne, jak w aucie elektrycznym! Silnik spalinowy uruchamia się dość późno, a zanim to zrobi, silnik elektryczny potrafi już w kilka chwil rozpędzić Clio do kilkunastu kilometrów na godzinę. Niemal zawsze byłem pierwszy na światłach i zdążyłem zdobyć kilka metrów przewagi od samego początku. Taka dynamika w mieście jest naprawdę rewelacyjna! A co z spalaniem?

Renault Clio E-Tech. Wyposażenie i ceny

W testowanej wersji Techno znajduje się m.in.:

klimatyzacja automatyczna;

kierownica pokryta skórą ekologiczną;

obręcze kół ze stopu metali lekkich 16";

tapicerka materiałowa z elementami skóry ekologicznej;

światła tylne Full LED Pure Vision;

czujnik deszczu;

karta Renault Hands Free;

system multi-sense;

ładowarka indukcyjna;

kamera cofania etc. Alternatywy w cenie około 100-110 tysięcy złotych? Nie kojarzę, abym jeździł równie oszczędnym autem o podobnej klasie wyposażenia i wykończenia.

Renault Clio E-Tech. Podsumowanie

przy odpowiednim traktowaniu, spalanie może być imponująco niskie;

bardzo dobrze wykonane wnętrze;

niezłe materiały i spasowanie;

w odpowiedniej konfiguracji Clio może cieszyć oczy! WADY: napęd żyje własnym życiem i może irytować niektórych kierowców;

szkoda, że zostawiono stary system info-medialny.

Porównanie Renault Clio 1.6 E-Tech Full Hybrid 145 KM (Multi-mode) do wybranych konkurentów: Renault Clio E-Tech Full Hybrid 145 KM (Multi-mode) Toyota Yaris 1.5 Hybrid 116 KM (e-CVT) Volkswagen Polo 1.0 TSI 110 KM (AT7) Cena (zł, brutto) od 99 200 od 99 900 od 112 390 Typ nadwozia/liczba drzwi hatchback/5 hatchback /5 hatchback /5 Długość/szerokość (mm) 4053/1798 3940/1745 4074/1751 Rozstaw osi (mm) 2583 2560 2552 Pojemność bagażnika (l) 254/979 286/768 351/1125 Liczba miejsc 5 5 5 Masa własna (kg) 1253 1080 1134 Pojemność zbiornika paliwa (l) 39 36 40 Układ napędowy hybrydowy (HEV) hybrydowy (HEV) tradycyjny Rodzaj paliwa benzyna bezołowiowa benzyna bezołowiowa benzyna bezołowiowa Pojemność (cm3) 1598 1496 999 Liczba cylindrów 4 3 3 Napędzana oś przednia przednia przednia Skrzynia biegów typ/liczba przełożeń automatyczna, Multi-mode automatyczna, e-CVT automatyczna, 7-stopniowa Osiągi Moc (KM) 145 116 110 Moment obrotowy (Nm) 205 141 200 Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 9,3 9,7 10,4 Prędkość maksymalna (km/h) 174 175 195 Średnie spalanie (l/100 km) - dane fabryczne 4,3 (wg. WLTP) 3,8 (wg. WLTP) 5,5 (wg. WLTP) Emisja CO2 (g/km) 108 87 125

