Rewelacyjny chlebek bananowy. Ten prosty przepis z żurawiną i orzechami uda się każdemu. Idealny na śniadanie lub przekąskę

Chlebek zero waste. Jak wykorzystać dojrzałe banany?

Modny obecnie kulinarny trend zero waste zakłada oszczędność i niemarnowanie jedzenia. Jednak nie zawsze udaje się tak przemyśleć zakupy, by wykorzystać każdy produkt. Warto wówczas poszukać przepisów z użyciem np. zbyt dojrzałych owoców.

Jeśli w Twojej kuchni zalegają zbyt już dojrzałe banany, to mamy dla Ciebie kilka podpowiedzi, jak możesz je wykorzystać. Z bananów przygotujesz np.:

placuszki bananowe,

bananowe muffinki,

ciastka owsiane z bananami,

chlebek bananowy.

Mamy dla Ciebie niezawodny przepis na chlebek bananowy z suszoną żurawiną i posiekanymi orzechami nerkowca. To pyszny, wilgotny i aromatyczny wypiek, który jest także bardzo prosty do wykonania. Wystarczy rozgnieść banany, np. tłuczkiem do ziemniaków, i zmiksować je razem z wszystkimi składnikami.