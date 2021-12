Robert Lewandowski, Agnieszka Włodarczyk i Michał Koterski na Sylwestra wybrali się do Dubaju. Miasto stało się mekką polskich celebrytów

Dubaj jest wyjątkowo popularny wśród polskich gwiazd i celebrytów. Czy w ślad za nimi turyści tłumnie udadzą się do ZEA na ferie i zimowe urlopy?

Gwiazdy i gwiazdorzy, celebrytki i celebryci – to ich życie śledzimy jak dobry serial i to oni często inspirują nas do zmian, podejmowania wyzwań i ruszania się z domu. W minionym sezonie polskie gwiazdy upodobały sobie spędzanie zimy na słonecznym Zanzibarze, a w ślad za nimi ruszyli polscy turyści. Wcześniej modne było Mykonos, Malediwy i Teneryfa. W tym roku celebryci upodobali sobie Dubaj. Właśnie tam Robert Lewandowski udał się z żoną na Globe Soccer Awards 2021, tam też Sylwestra spędzą Agnieszka Włodarczyk z mężem i Michał Koterski z żoną.

Dubaj to metropolia zamieszkana przez ponad 3 mln osób. To miasto wyczarowane przez ropę – dzięki niej i bogactwu, jakie sprowadziła, na skraju pustyni powstała metropolia powysadzana wieżowcami jak poduszka do igieł.

Dubaj – ukochane miasto gwiazd z Polski i świata

To w Dubaju można nocować w najbardziej luksusowych apartamentach, kupować egzotyczne towary z całego świata w ekskluzywnych galeriach. Można szusować na sztucznych stokach narciarskich i opalać się na plażach sztucznych wysp.

Przepych, luksus, ekstremalne bogactwo i rozmach przedsięwzięć dobrze pasują do stylu życia gwiazd i celebrytów. Dubaj od dawna już przyciąga aktorów i sportowców, którzy mają ochotę spędzić urlopy pod grzejącym słońcem, ale nie chcą rezygnować z luksusu, do którego się przyzwyczaili. Także polskie gwiazdy coraz częściej wybierają się do Dubaju na krótko, długo lub nawet na stałe. Sylwestra w Dubaju postanowili spędzić w tym roku m.in. Robert i Anna Lewandowscy z córkami Klarą i Laurą, Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś z synkiem Milanem, a także Michał Koterski i Marcelina Leszczak z synkiem Fryderykiem. Maja Bohosiewicz zasłynęła już w Internecie ze śmiałej decyzji przeprowadzenia się do Dubaju na stałe, a przynajmniej na najbliższy czas.

Robert Lewandowski w Dubaju z żoną i córkami. Odebrał nagrody i zwiedził Expo 2020

Robert Lewandowski zabrał rodzinę do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, by odebrać dwie nagrody na gali Globe Soccer Awards 2021 w Dubaju. Jedną dostał w głosowaniu kibiców, którzy uznali go za najlepszego zawodnika roku, a drugą za najładniejszy gol w roku.

- To wielka przyjemność odwiedzić Dubaj i spotkać tu tylu wspaniałych piłkarzy – napisał Robert Lewandowski na Instagramie. – Dedykuję te nagrody młodym piłkarzom. Pamiętajcie, że aby osiągnąć sukces, musicie nauczyć się, jak podnosić się po porażkach i nigdy się nie poddawać. Życzę wszystkim powodzenia i sukcesów w nadchodzącym roku 2022!

Lewandowscy odwiedzili także wystawę światową Expo 2020 Dubai, gdzie odwiedzili m.in. polski pawilon. Wystawa będzie trwała do końca marca 2022, więc jest jeszcze czas, by pójść w ślady Roberta Lewandowskiego i zobaczyć ją na własne oczy.

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś w Dubaju. Miasto „odczarowane”

W Dubaju na dłużej zatrzymali się także Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś z synkiem Milanem. Aktorka początkowo nie była przekonana, czy wielka metropolia na pustyni przypadnie jej do gustu.

- Dubaj kojarzył mi się głównie z drapaczami chmur, przepychem, betonem, piachem, ropą naftową, no i z tym, o czym jest ostatni film Marysi Sadowskiej – napisała Agnieszka Włodarczyk na Instagramie, nawiązując do głośnego obrazu „Dziewczyny z Dubaju”.

Agnieszka Włodarczyk postanowiła jednak podejść do Dubaju z otwartą głową i „odczarować dla siebie” to miasto. Chyba się udało. W kolejnych postach na Instagramie aktorka zamieszcza zdjęcia i swoje przemyślenia z przygód w metropolii. - W tym roku mamy nieco inne święta, ale nie mogę narzekać – napisała Agnieszka Włodarczyk pod zdjęciem ukazującym imponujący widok z okna apartamentu w Dubaju.

Już po Bożym Narodzeniu Agnieszka Włodarczyk miała dla Dubaju tylko ciepłe słowa: - Ciepło, czysto, bezpiecznie, nie ma dziur w chodnikach, wszędzie są podjazdy, żeby bez problemu dało się spacerować z wózkiem. (…) Dla mnie, póki co, nie ma się do czego przyczepić – czytamy w kolejnym poście na Instagramie.

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś uwielbiają spacerować po Dubaju ze swoim synkiem. Agnieszka Włodarczyk nie ma już wątpliwości, że to dobre miejsce na odpoczynek z dziećmi.

- Proszę mi tu nie gadać, że w Dubaju to tylko beton, bo jest mnóstwo zieleni, przynajmniej tu, gdzie mieszkamy – napisała gwiazda na Instagramie.

Jedyne, co obecnie przeszkadza w Dubaju Agnieszce Włodarczyk, to jeżdżący po wariacku taksówkarze, ale na pomoc przyszła jej dobrze rozwinięta komunikacja miejska.

Nie „Dziewczyny z Dubaju”, tylko Michał w Polski. Misiek Koterski w ZEA

Michał Koterski wybrał się do Dubaju z partnerką Marceliną Leszczak i synkiem Fryderykiem. W mieście zrobił na nim wrażenie przede wszystkim ogrom wszystkiego, od wieżowców po publiczne fontanny. Na zdjęciach z wycieczki Koterski chwali się zarówno panoramą miasta, jak i swymi towarzyszami – partnerką i synkiem.

Maja Bohosiewicz wybrała Dubaj na stałe

Prawdopodobnie najśmielszy krok wśród polskich celebrytów wykonała Maja Bohosiewicz, która przeprowadziła się do Dubaju na stałe i tylko na święta Bożego Narodzenia wróciła na kilka dni do Polski.

Początkowo, jak to bywa w takich przypadkach, zupełnie nowe otoczenie i kultura Zjednoczonych Emiratów Arabskich wprawiły ją w osłupienie, ale już po kilku dniach dziewczyna czuła się w Dubaju jak u siebie. Pochwaliła się startem w maratonie, a na jej Instagramie regularnie pojawiają się zdjęcia i opisy przygód, jakich doświadcza w egzotycznym mieście.

W Dubaju rzeczywiście można wiele przeżyć, zobaczyć i sfotografować. Być może gwiazdy i celebryci znowu wyznaczą trend i sprawią, że Dubaj stanie się jedną z ulubionych destynacji Polek i Polaków na egzotyczne ferie zimowe, urlop czy wakacje.