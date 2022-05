Robert Lewandowski na wakacjach w luksusowym ośrodku. Wypoczywa z żoną i córkami. Zdjęcia Anny Lewandowskiej podbijają Instagram

Robert Lewandowski wypoczywa w słonecznym raju. Dołączył do Anny i córek

Regnum Carya to oaza luksusu i nie każdy może sobie pozwolić na wakacje w tym miejscu. Cena za noc w apartamencie rodzinnym sięga tutaj ok. 1000 euro .

Robert Lewandowski wypoczywa z żoną Anną w słonecznej Turcji. Gwiazdor piłki nożnej dołączył do swojej żony i córek, odpoczywających w ośrodku Regnum Carya Golf & Spa Resort na słonecznej południowej riwierze Turcji, w pobliżu słynnego kurortu Antalya.

Wakacje Roberta i Anny Lewandowskich. Najpierw ćwiczenia, potem zabawa

Anna Lewandowska uwielbia aktywny wypoczynek i na swoim koncie na Instagramie opublikowała nagranie, na którym wytrwale ćwiczy aerobik. Nagranie możecie zobaczyć poniżej. Nic nie stoi na przeszkodzie, by dołączyć do Anny Lewandowskiej i nieco się poruszać, by poprawić formę na wakacje: