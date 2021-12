Robią kimchi, jakiego do tej pory w Polsce nie było. Matka z córką stworzyły biznes, który podbija podniebienia smakoszy

Wtedy pojawił się pomysł na robienie kimchi, czyli tradycyjnego dania kuchni koreańskiej, składającego się z kiszonych warzyw (najczęściej w skład kiszonki wchodzą: kapusta pekińska, rzepa albo ogórek oraz inne warzywa z dodatkiem ostrej pasty gochugaru lub gochujang). Panie na początku swoimi wyrobami dzieliły się tylko z rodziną i przyjaciółmi. Podczas pandemii zaczęły je także sprzedawać sąsiadom i znajomym. Odzew był bardzo pozytywny. To wtedy przyjaciółka Karoliny namówiła ją do założenia własnej firmy. Wspomogła ją mama, Agnieszka, i tak powstała marka ozi.kimchi.

Kimchi i pamiątka z Australii

- Zapisałam się na kurs języka angielskiego. Trafiłam do grupy z samymi Azjatami, spotkałam tam Tajów i Koreańczyków. Mieszkałam w dzielnicy koreańskiej i chodziliśmy głównie do azjatyckich knajp. Szczególnie tajskich, chińskich i koreańskich właśnie. To wtedy po raz pierwszy spróbowałam tamtejszego jedzenia. To była dla mnie całkowita nowość - opowiada Karolina. - W Polsce kuchnia azjatycka nie była wtedy tak popularna jak dzisiaj.

Skąd zainteresowanie akurat kimchi i kuchnią koreańską? To zasługa Karoliny Walawender. Wszystko zaczęło się w 2008 r. od jej wyjazdu do Australii. Wzięła urlop dziekański i pojechała tam na rok.

Karolina wspomina, że w Warszawie działały wówczas zaledwie dwie takie restauracje.

- Nie wiem, czy wtedy w ogóle odróżniałam jedzenie azjatyckie. Na wszystko można było powiedzieć „chińczyk”, nie zagłębiałam się w to - mówi. - Teraz Polacy są bardziej świadomi tego, co jedzą, ale 13 lat temu to były dopiero początki popularności tej kuchni w naszym kraju.

Wspomina, że jak wróciła z Australii do Polski, to nigdzie nie mogła kupić kimchi. Znalazła sklep koreański na warszawskich Kabatach i tam kupiła sobie wszystkie potrzebne składniki. Wyszukała przepis na anglojęzycznych stronach internetowych. Chciała, żeby jej kimchi było jak najbardziej zbliżone do smaku, który poznała w Australii. To wtedy zaczęła przygotowywać kimchi w domu.

- W Polsce tęskniłam za różnorodnością kulturową Australii, więc kombinowałam w kuchni z różnymi smakami i jedzeniem. Zaczęłam też oglądać filmy azjatyckie i interesować się tamtejszą kulturą - opowiada.