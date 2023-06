Rozpoczął się sezon. Kierowco, nie popełniaj tego błędu!

Wystarczy zaledwie 0,1‰ alkoholu we krwi kierowcy, aby jego uwaga była rozproszona. Przy 0,3‰ prowadzący pojazd zaczyna mieć problemy z koordynacją ruchową, dostrzeganiem kształtów w oddali i reagowaniem na bodźce w odpowiednim czasie. Taki efekt może wywołać „zaledwie” jedno piwo.

– Dobre samopoczucie może być tylko pozorne. To, czy jesteśmy trzeźwi, a co za tym idzie, zdolni do samodzielnego powrotu samochodem, może potwierdzić tylko badanie dobrej jakości alkomatem – przestrzega ekspert.