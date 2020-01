Od czwartku, 16 stycznia, gmina Wadowice uruchamia dotowane trzy nowe, płatne linie autobusowe w miejsce jednej, dotąd bezpłatnej. Sprawdź ile kosztują bilety i do jakich miejscowości będzie można dojechać.

Wadowice – Zawadka – Chocznia – Wadowice

Wadowice – Jaroszowice – Wadowice

Wadowice – Zawadka- Wadowice

Bus, który do tej pory jeździł na trasie Wadowice – Zawadka – Wadowice do 15 stycznia będzie jeździł na dotychczasowych zasadach.

IIe będzie kosztował bilet?

Kto za to zapłaci?

Wyszliśmy mieszkańcom naprzeciw. Postanowiliśmy uruchomić nie jedną, a trzy linie autobusowe. Dzięki temu mogliśmy się starać o dofinansowanie z programu rządowego, a przede wszystkim na podstawie przeprowadzonych analiz uzupełniliśmy te trasy, na których był deficyt kursów

Od 16 stycznia 2020 roku przewozy o charakterze użyteczności publicznej w gminie Wadowice będą się odbywały na trzech liniach:Busy operatora wybranego przez gminę do przewozu na tych trzech nowych trasach będą odjeżdżały z dworca autobusowego przy ul. Piłsudskiego, ale będą zatrzymywały się również na przystanku przy placu Kościuszki, nieopodal rynku.Jak informuje wadowcki magistrat, w najbliższych dniach na poszczególnych przystankach pojawią się szczegółowe rozkłady jazdy Cena jednego biletu na każdej z tych trzech tras to 2 zł, a cena biletu miesięcznego w obrębie jednej linii to 80 zł.Przy zakupie biletu obowiązywać będą wszystkie ulgi ustawowe. Natomiast 50 proc. zniżki gmina Wadowice ustaliła dla: dzieci od 4 do 7 lat na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna, dla uczniów i studentów do 26 roku życia posiadających ważną legitymację oraz dla emerytów i rencistów ze stosowną legitymacją.Gmina Wadowice na obsługę trzech linii wyda ok. 300 tys. zł, a dodatkowe 75 tys. zł otrzymała z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.wyjaśnia Bartosz Kaliński, burmistrz Wadowic.Wadowiczanie nie są wcale zadowoleni. - Tylko, że teraz trzeba płacić. I to ma być ta "dobra zmiana"? - denerwuje się Janina Matlak z Wadowic, która dotychczas korzystała z busa. - Teraz nie będę jeździć, to 5 zł dziennie to za dużo - wyjaśnia.