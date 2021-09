Ryszard Kulesza. Trener z innej bajki, który walczył z korupcją w piłce nożnej. Minęła 90. rocznica jego urodzin

Był trenerem reprezentacji, która potrafiła pokonać Holandię i Hiszpanię, zremisować z Brazylią i Włochami. W kadrze prowadził takie gwiazdy jak Zbigniew Boniek, Grzegorz Lato, Władysław Żmuda i Andrzej Szarmach. Zainicjował założenie słynnej Szkoły Trenerów PZPN.

Uchodził za człowieka bez wad, o gołębim sercu i niezwykłej elegancji. Zawsze uśmiechnięty, niezwykle życzliwy. Ale kończył żywot zapomniany przez niemal wszystkich, chorując na alzheimera, czekając na śmierć w domu opieki. Jutro minie 10 lat od dnia, gdy Ryszard Kulesza odszedł z tego świata. Zmarł w wieku 76 lat.

- Miał skromny pogrzeb. Tak jak nie doceniano go za życia, tak też nie doceniono i po śmierci - mówi były prezes PZPN Michał Listkiewicz, jedna z nielicznych osób, która pamiętała o Kuleszy do ostatnich jego dni.

- To był prawy człowiek. Co roku zaglądam na jego grób i zapalam świeczki. Mało kto wie, gdzie on spoczywa - dodaje były reprezentant Polski, potem trener, Lesław Ćmikiewicz.