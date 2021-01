Sejmik zachęca do szczepienia przeciwko Covid-19 i ustanawia rok 2021 rokiem św. Maksymiliana Kolbego w Małopolsce

Sejmik Województwa Małopolskiego zachęca mieszkańców regionu do szczepienia się przeciw Covid-19. Apel jest tylko odezwą i żadnych rozwiązań ułatwiających szczepienia, dostanie się do punktów szczepień, itp., nie zawiera.

- Nie mam wątpliwości czy należy się zaszczepić. Jest to w naszym wspólnym interesie. Oczywiście, tych szczepionek na rynku światowym nie jest aż tyle, by można było od razu zaszczepić wszystkich. W Polsce mamy stosowny program, są wskazane grupy, jedna po drugiej, do szczepień. I w zależności od dostarczania do naszego kraju kolejnych partii szczepionki, będą one realizowane - mówił marszałek województwa Witold Kozłowski.

"Sejmik Województwa Małopolskiego, w obliczu wyzwania, jakim jest Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19, zachęca mieszkańców regionu do szczepienia się oraz deklaruje włączenie się we współpracę przy realizacji programu szczepień" - czytamy w treści apelu.