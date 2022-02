Sekrety włoskiej kuchni i dobrej pizzy. Matteo Brunetti zdradza przepis na domową pizzę

Matteo Brunetti podbił serca Polaków

Matteo Brunetti to kucharz amator znany z 6. edycji programu Masterchef, w którym dosłownie otarł się o zwycięstwo. Widzowie pokochali go za otwartość, humor i pasję do gotowania.

Włoch z urodzenia, pielęgnuje i rozwija swoje umiejętności kulinarne od dziecięcych lat. Obecnie prowadzi warsztaty kulinarne, a także dzieli się swoimi przepisami z fanami na Facebooku i Instagramie.