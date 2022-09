Serial The Last of Us - jest pierwszy zwiastun! Premiera, fabuła, obsada i najważniejsze informacje o nadchodzącym serialu od HBO

Zdjęcia z ekranizacji The Last of Us wyglądają obiecująco.

Z serialem The Last of Us wiązane są duże nadzieje, gdyż za ekranizację gry Naughty Dog odpowiada HBO. Do tego w roli głównej obsadzono Pedro Pascala, jednego z ulubieńców graczy i fanów fantastyki m.in. po serialu Mandalorianin. Co dotychczas wiadomo na temat nadchodzącej produkcji? Sprawdźcie.

The Last of Us to przygodowa gra akcji w perspektywie trzeciej osoby, która ukazała się na wyłączność konsol Sony. Produkcja okazała się przebojem, m.in. dzięki dobrze rozpisanym, głównym bohaterom gry, czyli Elie i Joelowi. Gracze i recenzenci chwalili twórców gry, studio Naughty Dog, także za dojrzałą historię oraz realistyczne i głębokie relacje pomiędzy powyższą dwójką. Niemal od początku mówiono również, The Last of Us to idealny materiał na ekranizację i podobnego zdania jest HBO.

Dlatego też, gdy ogłoszono nawiązanie współpracy pomiędzy HBO i twórcami The Last of Us, której owocem ma być serial o tym samym tytule, wiadomość przyjęto z entuzjazmem. Kolejną dobrą wiadomością było zatrudnienie w roli głównej Pedro Pascala, aktora znanego m.in. z Gry o tron, Narcos i z popularnego serialu w uniwersum Gwiezdnych Wojen – Mandalorianin. To jednak nie wszystko, co wiemy i co napawa optymizmem w kwestii nadchodzącej premiery produkcji. Elie i Joel stworzyli w grze świetny duet, w serialu też tak będzie? Sony/materiały prasowe

Fabuła gry i serialu The Last of Us

Warto przypomnieć, że gra The Last of Us przedstawia alternatywną, postapokaliptyczną wersję świata. Ludzkość została zdziesiątkowana z powodu groźnego grzyba, który dotychczas infekował mózgi zwierząt, jednak wyewoluował i zaczął zarażać ludzi. Zainfekowani natomiast zmieniają się w agresywne bestie, atakujące każdego na swojej drodze. Nieliczni ocalali są więc w większości zamknięci w enklawach, gdzie próbują przeżyć. Niespodziewanie pojawia się jednak szansa na ratunek, w postaci dziewczynki o imieniu Elie, która musi dotrzeć do odległej bazy naukowców. Pomóc ma jej w tym (choć niechętnie) Joel - samotnik i przemytnik.

Pedro Pascal – „serial The Last of Us będzie lepszy od gry”

W jednej ze swoich wypowiedzi Pedro Pascal oznajmił, że jest pewny sukcesu, jaki odniesie serial The Last of Us. Co więcej, aktor stwierdził, że serialowa adaptacja nie tylko spełni wszelkie oczekiwania fanów oraz zupełnie nowych widzów, ale nawet przewyższy oryginał. Cóż, to dość odważne stwierdzenie w stosunku do gry, uważanej przez wielu za jedną z najlepszych produkcji narracyjnych w historii. Tym bardziej, że jak przyznał sam Pascal, aktor nie zna materiału źródłowego i nigdy nie grał w The Last of Us. Serialowy Joel stwierdził bowiem, że nie chce sugerować się tym, jak postać tą pokazano w produkcji Noughty Dog, aby jej nie kopiować i stworzyć własną wersję. Jaki będzie tego efekt? Przekonamy się w przyszłym roku.

Materiały z planu serialu The Last of Us

Dotychczas HBO nie rozpieszczało fanów zainteresowanych serialem The Last of Us, przynajmniej pod względem materiałów z produkcji. Wśród oficjalnych zdjęć dostaliśmy więc początkowo jedynie wizerunek głównych bohaterów tyłem, na tle wiosenno-letniego krajobrazu i rozbitego samolotu. Opublikowano też kilka ujęć zdewastowanych i porzuconych przez lata aut. Na szczęście, w sieci można znaleźć także ciekawe rzeczy, zarejestrowane na planie przez internautów.

Na jednym ze zdjęć widzimy wcielającą się w serialową Ellie - Bellę Ramsey, a spod jej kurtki wyziera fragment koszulki, który do złudzenia przypomina tą, noszona przez postać w grze. Byłby to miły akcent dla fanów serii od Noughty Dog.

Znalazł się nawet materiał filmowy, w którym możemy zobaczyć, jak wygląda jedna ze scen serialu The Last of Us. Jeśli oczywiście trafi ona w statecznej wersji do produkcji.

Pierwszy, oficjalny fragment serialu mogliśmy zobaczyć jednak dopiero na materiale zbiorczym, zapowiadającym ramówkę HBO. Pokazano tam sceny z nadchodzącego serialu, ale nawet tak krótki urywek rozgrzał fanów. Dlaczego? Ponieważ pada tam kultowa już wymiana zdań pomiędzy bohaterami. Cały materiał filmowy zamieściliśmy poniżej, a więcej na jego temat i kwestii w nim wypowiedzianych znajdziecie tutaj.

W tzw. międzyczasie ujawniono też kolejnych aktorów obsady The Last of Us od HBO i decyzje kastingowe powinny przypaść do gustu fanom gry. Nie tylko bowiem chodzi o lubiane postacie, ale ich odtwórcy wyglądają, jakby to na nich wzorowało się Noughty Dog podczas tworzenia gry. Więcej na ten temat znajdziecie tutaj.

Zakończenie prac na planie

Po miesiącach wytężonej pracy na planie filmowym, ogłoszono oficjalnie zakończenie zdjęć do serialu The Last of Us. Oznacza to, że nagrywanie scen ekipa ma już za sobą i wraz z aktorami może udać się na zasłużony odpoczynek. Teraz rozpoczyna się więc kolejny etap produkcyjny, obejmujący m.in. montaż, obróbkę graficzną, dokładanie cyfrowych efektów, a na koniec wytężona promocję serialu.

Pierwszy zwiastun

Najważniejsze jednak, że po długim oczekiwaniu zaprezentowano wreszcie pierwszy zwiastun produkcji The Last of Us od HBO. Materiał zrobił furorę w sieci, a fani licznie rozpisują się na temat tego, jak wierna oryginałowi wydaje się ekranizacja. Mozecie się o tym sami przekonać, klikając na materiał poniżej.

The Last of Us dopiero w 2023 roku