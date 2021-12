Sfałszowany paszport covidowy. Coraz więcej podrobionych dokumentów krąży po świecie. Jakie kary grożą podróżnym za fałszowanie certyfikatu?

Wraz ze wzrostem restrykcji związanych z pandemią koronawirusa w Europie i na świecie, fałszowanie paszportów covidowych stało się wysoce opłacalnym procederem. Brytyjczyk zatrzymany na lotnisku w Balicach to niestety nie pierwszy przypadek podróżnego, który wolał sfałszować dokument niż poddać się szczepieniu lub kwarantannie.

Niestety, wszystko wskazuje na to, że sfałszowany paszport covidowy 21-letniego Brytyjczyka, który został zatrzymany na lotnisku w Balicach, to nie odosobniony przypadek. Służby porządkowe i graniczne w wielu państwach Europy i świata zgłaszają coraz więcej przejętych sfałszowanych certyfikatów covidowych, wykrywane są też całe siatki fałszerzy, sprzedających podrobione dokumenty tym, którzy nie chcą się szczepić, ale chcieliby jednak podróżować.

Sfałszowany paszport covidowy na lotnisku w Balicach

Historia z Balic jest dość prosta, ale poruszająca, bo obrazuje zjawisko, z którym coraz częściej stykają się funkcjonariusze na granicach. Młody Brytyjczyk przybył do Polski spoza strefy Schengen, ale nie miał ochoty na kwarantannę, więc na lotnisku w Balicach okazał sfałszowany paszport covidowy – certyfikat potwierdzający status pełnego zaszczepienia. Brytyjczyk został zatrzymany przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Krakowie. Badanie certyfikatu szczepienia specjalną aplikacją weryfikującą wykazało, że wprawdzie sam certyfikat jest prawdziwy, to jednak wystawiono go innej osobie, a Brytyjczyk sfałszował na nim dane osobowe, by samemu posługiwać się dokumentem. Mężczyźnie postawiono zarzut z art. 270 § 1 Kodeksu Karnego, który brzmi: Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Brytyjczyk przyznał się do winy i współpracował z prokuratorem, dlatego ograniczono karę do grzywny, choć niemałej: 8 tys. złotych (200 stawek dziennych po 40 zł). Do tego na fałszerza spadła konieczność pokrycia kosztów sądowych i oczywiście odebrano mu sfałszowany certyfikat szczepienia. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono też 2 tys. dolarów w gotówce, które młody Brytyjczyk miał przy sobie.

Fałszowanie certyfikatów covidowych to nic nowego

Niestety, przypadki fałszowania paszportów covidowych w Europie i różnego rodzaju certyfikatów potwierdzających status zaszczepienia lub ozdrowienia z koronawirusa na świecie, zdarzają się coraz częściej. Im ostrzejsze są restrykcje i zasady wjazdu do poszczególnych krajów, tym bardziej opłacalny staje się proceder fałszowania dokumentów.

Jeszcze w październiku 2021 funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 5 Ukraińców, próbujących przekroczyć granicę z fałszywymi certyfikatami zaszczepienia przeciw COVID-19. Już wtedy nie była to żadna nowość – jak stwierdzili funkcjonariusze, wcześniej w tym roku zatrzymali łącznie ponad 550 osób, próbujących dostać się do Polski z fałszywymi paszportami covidowymi.

Europę zalewają fałszywe certyfikaty szczepień na COVID-19

Jak informują zagraniczne media, w całej Europie i wielu miejscach na świecie pojawili się fałszerze i siatki fałszerzy, prokurujących fałszywe certyfikaty zaszczepienia przeciwko koronawirusowi. Na przykład fałszerz z Irlandii sprzedawał swoje fałszywki za 350 euro za pomocą sieci dark web.

W Niemczech na jesieni zgłoszono ponad 2,5 tys. przypadków sfałszowanych paszportów covidowych. Ilość fałszerstw wzrastała proporcjonalnie do zwiększania przez rząd federalny obostrzeń wobec osób niezaszczepionych (system 2G zamiast 3G). Jak donosiły media niemieckie, średnia cena sfałszowanego certyfikatu covidowego w Bawarii wynosiła w listopadzie 2021 ok. 200 euro. Włoskiej policji w poniedziałek 27 grudnia 2021 udało się zidentyfikować i zamknąć 17 internetowych profili osób zajmujących się fałszowaniem paszportów covidowych. We Włoszech fałszywe dokumenty – tzw. zielone karty, umożliwiające w miarę normalne funkcjonowanie w miejscach publicznych po zwiększeniu poziomu restrykcji w grudniu – sprzedawano za 100 lub więcej euro. „Pakiet rodzinny” kosztować miał ok. 500 euro, za fałszywe zielone karty można też było płacić kryptowalutami. Jak informują przedstawiciele policji, proceder zakrojony był na szeroką skalę, a z profilami fałszerzy certyfikatów kontaktowało się ok. 140 tys. użytkowników Internetu.

Fałszywe paszporty covidowe to „zagrożenie dla zdrowia własnego i cudzego”