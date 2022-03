Smalec z fasoli podbije Wasze podniebienia. Przepis na zdrową i smaczną pastę. Idealny na Dzień Bez Mięsa 2022

Domowy smalec wege

Smalec wegetariański to pyszna i zdrowa pasta przygotowywana z ugotowanej białej fasoli. Warzywo to jest bardzo ważne w diecie roślinnej, ponieważ dostarcza wiele cennego białka, błonnika, witamin i składników mineralnych. Taka pasta z kromką ulubionego pieczywa będzie stanowić wartościowe śniadanie lub zdrową przekąskę. Co ciekawe, w smaku przypomina domowy smalec.