Soczysty indyk z grilla w marynacie z czosnku i chili. Najlepszy przepis na grillowany filet z indyka

Dania z grilla

Nie muszą to być skomplikowane potrawy. Pyszne mięso np. karkówkę lub indyka doprawisz samodzielnie w kilka minut.

Długi majowy weekend najlepiej świętować z bliskimi przy wspólnym grillowaniu. To okazja do spędzenia czasu na świeżym powietrzu, a także przygotowania pysznych dań.

Przepis na grillowany filet z indyka

( czas przygotowania: ok. 10 min + marynowanie ok. 1,5 godziny+ smażeni na grillu: ok. 10 minut)

Wyjmij mięso z lodówki na minimum 30 min. przed grillowaniem. Katarzyna Puczyńska

Składniki: