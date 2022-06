Soda oczyszczona w kuchni. Zobacz 12 przydatnych wskazówek. Użyjesz jej nie tylko do pieczenia ciast

Soda oczyszczona – właściwości w kuchni

Soda oczyszczona to potoczna nazwa na wodorowęglan sodu określany również jako kwaśny węglan sodu. Na etykietach produktów spożywczych opisywana jest jako E500b. Najpopularniejsze działanie sody oczyszczonej i powszechnie używane to działanie spulchniające. Soda oczyszczona wydziela dwutlenek węgla w połączeniu z kwasem np.:

Soda oczyszczona — zastosowanie kulinarne

Pieczenie wegańskich ciast

Wydzielany przez sodę oczyszczoną dwutlenek węgla spulchnia ciasto, co może być pomocne szczególnie przy pieczeniu wegańskich ciast. Powstający w reakcji chemicznej gaz sprawi, że wypiek pięknie wyrośnie nawet bez dodatku jajek.

Do namaczania roślin strączkowych

Soda oczyszczona to znakomity produkt do różnorodnego użycia w kuchni. Poza pieczeniem ciast soda oczyszczona sprawdzi się podczas gotowania roślin strączkowych. Szczególnie praktykowane jest to w trakcie gotowania grochu lub ciecierzycy na hummus. Wystarczy 1/2 łyżeczki sody oczyszczonej dosypać do 1/2 litra zimnej wody do moczenia ciecierzycy.