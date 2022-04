Sopot: wstęp na najdłuższe molo w Europie znowu jest płatny od 16 kwietnia 2022. Ile kosztują bilety na molo w Sopocie?

Molo w Sopocie – atrakcja ma już prawie 100 lat

Molo w Sopocie to także kawał historii – pierwszy pomost zbudowano na tej plaży w 1827 r., obecne molo skonstruowano w 1928. Po rozbudowie sopockiego uzdrowiska molo zyskało funkcję przede wszystkim rekreacyjną, choć do dziś w głowicy działa przystań morska „Molo”, a na końcu pomostu marina dla jachtów.

Molo im. Jana Pawła II w Sopocie to jedna z głównych atrakcji Trójmiasta. Piękne, długie (najdłuższy drewniany pomost w Europie!) i szerokie, stanowi idealną trasę spacerową dla każdego miłośnika Bałtyku. Ma ponad 500 m długości, z których 458 m ciągnie się nad wodami Zatoki Gdańskiej. Z mola widać np. gdański port morski, Kępę Redłowską i Grand Hotel, nie wspominając o pięknym widoku na Bałtyk i plażę. W dodatku, dzięki temu, że jest tak długie, sopockie molo może mieć silny i pozytywny wpływ na nasze zdrowie. Na końcu pomostu, sięgającego głęboko w morze, stężenie jodu w powietrzu jest przeszło dwa razy większe niż na plaży.

Wstęp na molo w Sopocie jest znowu płatny

Trzeba jednak pamiętać, że wstęp na molo w Sopocie w sezonie wiosenno-letnim jest płatny dla turystów spoza miasta. W 2022 r. sezon płatnego wstępu na molo zaczął się 16 kwietnia i potrwa do 30 września.

Molo w Sopocie – ile kosztują bilety wstępu?

By wejść na molo w Sopocie, trzeba kupić bilet. Ceny wyglądają następująco:

Bilet normalny: 9 zł

Bilet ulgowy: 4,50 zł (dzieci 4-16 lat, osoby z I grupy inwalidzkiej z opiekunami)

Bilet rodzinny: 2+1 19 zł

Bilet rodzinny: 2+2 20 zł

Bilet rodzinny: 2+3 21 zł

Bilety na molo w Sopocie można kupić online TUTAJ. Szczegółowy cennik dostępny jest TUTAJ.

W kasach biletowych przy samym molo można też kupić bilety grupowe. Obowiązują rabaty: dla grup do 15 osób 10%, do 50 osób 15%, do 100 osób 20%.