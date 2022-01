Sri Lanka na zimę 2022: nowe połączenia LOTu od lutego. Ceny wycieczek, atrakcje, porady praktyczne, obostrzenia COVID Emil Hoff

Dominującą religią Sri Lanki jest buddyzm szkoły therawada. To na Sri Lance skomponowano pisma religijne, uważane za najstarsze nauki Buddy - tzw. Kanon Palijski. Photo by Yves Alarie on Unsplash Zobacz galerię (14 zdjęć)

Sri Lanka to jeden z popularniejszych egzotycznych kierunków na zimowe wakacje i wypoczynek. Choć pandemia koronawirusa nadal trwa, kraj pozostaje otwarty na turystów i ma im wiele do zaoferowania. Polskie biura podróży chętnie organizują pobyty i objazdy na Sri Lance zimą 2021/2022. Ile kosztuje wycieczka na Sri Lankę, jaka jest tam pogoda zimą, co warto zobaczyć i czy obostrzenia COVID dają się mocno we znaki? Przeczytajcie nasz poradnik – Sr Lanka na zimę 2022.