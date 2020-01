Stan alarmowy dla świata - tysiące naukowców ostrzega przed kataklizmem. Co nas czeka?

11 tysięcy naukowców z całego świata ostrzega przed katastrofą. Przekonują, że jeśli nie dokonamy natychmiastowych zmian w naszym stylu życia, niebawem będziemy świadkami ”cierpienia ludzi na nieznaną dotąd skalę”. Faktem jest, że spośród 13 punktów krytycznych dla klimatu, 9 już się urzeczywistniło, na co wskazuje raport Zespołu ds. Zmian Klimatu. Co nas czeka i co musimy zmienić, by się uchronić przed katastrofą?

Co nas czeka? "Niewyobrażalne cierpienie" 11 tysięcy ekspertów ze 153 krajów - tyle osób podpisało się pod raportem z listopada 2019 ostrzegającym ludzkość przed zagrożeniem klimatycznym. Badacze uznali, że wprowadzenie stanu alarmowego jest ich moralnym obowiązkiem. Jakie rozwiązania proponują naukowcy? Zobacz galerię (7 zdjęć) Za raport, opublikowany przez magazyn naukowy „BioScience", odpowiadają William J. Ripple i Christopher Wolf. Autorzy twierdzą, że aby zapobiec powszechnej nędzy spowodowanej katastrofalnymi uszkodzeniami biosfery, ludzkość musi czym prędzej wprowadzić zrównoważoną ekologicznie alternatywę dla działań podejmowanych do tej pory. Zmiany klimatyczne to nasza rzeczywistość, która niestety pogarsza się szybciej niż przewidywano. - William Ripple, profesor ekologii (Uniwersytet w Oregonie) Jeśli nic nie zrobimy, będziemy świadkami niewyobrażalnego cierpienia - to przerażający wniosek, który płynie z raportu. Punkty krytyczne dla klimatu Czym są punkty krytyczne dla klimatu? To zjawiska, które uruchomią pewne nieodwracalne procesy w degradacji środowiska naturalnego, jakie znamy. Z 13 wyznaczonych przez naukowców punktów urzeczywistniło się już 9, na co wskazuje kolejny raport, przygotowany przez Zespół ds. Zmian Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change). Jakie zmiany zachodzą już teraz? Zniszczenie amazońskiego lasu deszczowego przez nawracające susze Redukcja lodu morskiego w Arktyce Osłabienie prądów morskich w Atlantyku Zniszczenie lasów borealnych przez pożary i plagi szkodników Masowe wymieranie organizmów żyjących na Wielkiej Rafie Koralowej Stopnienie pokrywy lodowej Grenlandii Stopnienie wiecznej zmarzliny Stopnienie pokrywy lodowej w zachodniej Arktyce Topnienie lądolodu Antarktydy wschodniej Brak natychmiastowych działań sprawi, że kolejny punkt krytyczny dla klimatu, jakim jest wzrost średnich temperatur o 1.5 stopnia Celsjusza, może zostać przekroczony już w 2040 roku. Konsekwencje będą niestety dramatyczne. Czy da się naprawić sytuację? Badacze, choć nakreślili mocno pesymistyczną wizję, nie pozostawili nas bez nadziei. W raporcie opublikowanym przez „BioScience" zaproponowali 6 punktów, które mogą pomóc w rozwiązaniu globalnego problemu. Co musimy wcielić w życie, by zadbać o stabilną przyszłość - nie tylko kolejnych pokoleń, ale i własną?