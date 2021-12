Stres niszczy twoje zęby! Unikaj go i wprowadź do diety niezbędne produkty. Zobacz, do czego prowadzi zgrzytanie i zaciskanie zębów

Pan Bartłomiej dodaje, że zaciskanie zębów pod wpływem nerwów znacząco uciska i podrażnia naczynia krwionośne położone w ozębnej, co skutkuje pojawieniem się silnego bólu.

–Czasami zdarza się tak, że przychodzi do mnie pacjent z silnym bólem, wskazuje konkretny ząb, tłumacząc, że na pewno toczy się w nim stan zapalny i prosi o leczenie. Tymczasem po badaniu i zrobieniu zdjęcia RTG nie znajduję wskazań do leczenia. Przywołuję ten przykład po to, by wskazać, jak wielki wpływ na nasze zęby może mieć stres – opisuje ekspert.