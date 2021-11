Świątynia Wang w Karpaczu. Zabytkowy drewniany kościół trafił do Polski z Norwegii. To jedna z najciekawszych atrakcji Karkonoszy

Świątynia Wang to jedna z najbardziej znanych atrakcji turystycznych Karpacza. Uwagę turystów przyciąga charakterystyczna architektura, oryginalne wnętrze oraz niezwykła historia zabytkowej skandynawskiej świątyni. Jak znalazła się w Polsce? Poniżej znajdziecie historię i ciekawostki na temat Kościoła Wang, a także najważniejsze informacje dla turystów planujących odwiedzić to miejsce. Świątynia Wang to - poza Śnieżką - obowiązkowy punkt pobytu w Karpaczu i Karkonoszach.

Świątynia Wang, a właściwie Kościół Górski Naszego Zbawiciela, to ewangelicki kościół parafialny, znajdujący się w Karpaczu, w województwie dolnośląskim. Kościół mieści się na wysokości 885 m n.p.m. Świątynia służy przede wszystkim miejscowej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, jako miejsce odprawiania nabożeństw, udzielania ślubów i chrztów. Ze względu na wartość historyczną zabytkowy kościół jest również udostępniany do zwiedzania turystom.

Świątynia Wang w Karpaczu - historia

Historia Świątyni sięga średniowiecza. Kościół ten został wybudowany na przełomie XII i XIII w. w miejscowości Vang w Norwegii. Powstał z sosnowych bali nasączonych żywicą, które cechują się niezwykłą trwałością. W tym czasie, tzn. w początkowym etapie chrystianizacji Skandynawii, w Norwegii wybudowano około tysiąca podobnych tak zwanych kościołów klepkowych (norw. stavkirke). Do dziś przetrwało ich kilkadziesiąt i obecnie należą do najstarszych drewnianych zabytków Europy. Świątynia Wang w Karpaczu uznawana jest za najstarszy drewniany kościół w Polsce.

Jak norweska świątynia znalazła się w Karkonoszach? Kościół stał w miejscowości Vang aż do XIX wieku, kiedy zrobił się za mały na potrzeby lokalnej społeczności. Aby zdobyć środki na budowę nowej świątyni, tę dotychczasową postanowiono rozebrać i sprzedać w częściach, by mogła zostać przetransportowana i odbudowana w innym miejscu. Za namową norweskiego malarza Jana Krystiana Dahla zabytkową świątynię kupił król pruski Fryderyk Wilhelm IV. Tak wyglądała oryginalna Świątynia Wang w Norwegii. Rysunek został wykonany przez F.W. Schiertza w 1841 r. F.W. Schiertz/Domena Publiczna/wikimedia commons W ten sposób budowla trafiła najpierw do Szczecina, a następnie do Berlina - miała stanąć na Wyspie Pawiej. Jednak mieszkająca w Bukowcu Hrabina Fryderyka von Reden skłoniła króla do tego, by Kościół Wang przewieźć właśnie w okolice Karpacza, ponieważ w pobliżu nie było dotąd żadnego kościoła.

W 1842 r. Kościół przetransportowano najpierw Odrą do miejscowości Malczyce, skąd został przewieziony do Karpacza Górnego. Nowe miejsce dla świątyni wyznaczono, biorąc pod uwagę m.in. czas dotarcia do niej z okolicznych miejscowości, a także scenerię, w jakiej miał się znaleźć.

Świątynia Wang w Karpaczu - drewniany kościół bez żadnego gwoździa

Kościół został zrekonstruowany w nowym miejscu, jednak do odbudowy użyto tylko niewielkiej części oryginalnych elementów. Większości brakowało lub nie nadawały się do użytku, dlatego już na miejscu, na podstawie rysunków, dorabiano nowe. Co ciekawe, w konstrukcji nie ma gwoździ - elementy zostały połączone za pomocą drewnianych złączy ciesielskich. Do oryginalnych elementów kościoła należą m.in. drewniane kolumny wewnątrz świątyni, rzeźbione portale i lwy nordyckie, na których można dostrzec zdobienia motywami roślinnymi i zwierzęcymi oraz pismem runicznym.

W środku uwagę przyciąga też wyrzeźbiony w pniu dębowym krucyfiks, wykonany w 1846 r. przez Jakuba z Janowic.

Do oryginalnej świątyni dobudowano krużganki oraz kamienną dzwonnicę, która ma chronić budowlę przed górskim wiatrem. Kościół został uroczyście poświęcony 28 lipca 1844 r. i od tego czasu jest siedzibą miejscowej parafii ewangelickiej. Obecnie obok kościoła mieści się plebania parafii ewangelicko-augsburskiej. Na dziedzińcu można zobaczyć epitafium hrabiny Fryderyki von Reden oraz rzeźbę "Wskrzeszenie Łazarza", autorstwa lokalnego artysty Ryszarda Zająca. Przy kościele mieści się niewielki cmentarz, zostali na nim pochowani Henryk Tomaszewski i Tadeusz Różewicz. Na niewielkim cmentarzu przy Świątyni Wang pochowani są m.in. Henryk Tomaszewski i Tadeusz Różewicz. przemokrzak/Pixabay

Świątynia Wang w Karpaczu - zwiedzanie, godziny otwarcia, cennik

Świątynia Wang mieści się przy ul. Na Śnieżkę 8 w Karpaczu. Około 300 m od kościoła znajduje się przystanek autobusowy, a w odległości 500 m - płatny parking. Kościół Wang można zwiedzać codziennie w następujących godzinach: