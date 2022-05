Szybki obiad z jednej patelni. Przepis na frittatę ze szparagami. Rewelacyjny pomysł na obiad, który zrobisz w 30 min

Frittata - co to jest?

Frittata - co to jest?

Nazwa frittata pochodzi od włoskiego słowa „smażony”. To popularne danie, przygotowywane na bazie jajek, smażone na małym ogniu i zapiekane na jednej patelni. Zwykle dodaje się do niej świeże warzywa i wędliny.

Frittata to danie sycące, szybkie i łatwe do przygotowania. Można do niej dodać niemal wszystko, co znajdziemy w naszej lodówce.