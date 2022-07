Tak oszczędzisz na jedzeniu wykorzystując resztki. Piwo z czerstwego chleba, pesto z liści rzodkiewki...

Ci, którzy obierają warzywa, tracą nie tylko część witamin i składników mineralnych skrywających się zaraz pod skórką. Marnują również część kupionego lub wyhodowanego przez siebie produktu. - Obecnie trend jest taki, żeby warzywa porządnie umyć i zjadać w całości - przekonuje szef kuchni podczas warsztatów kulinarnych, na które trafiłam. Co zatem można zrobić np. z zeschniętego chleba albo przejrzałych owoców, które nie wyglądają już tak apetycznie?

Z danych Banków Żywności wynika, że statystyczna polska rodzina wyrzuca rocznie do kosza produkty o wartości co najmniej 3 tysięcy złotych. Dziś, przy szalejącej inflacji, myślę, że to jest dużo więcej. Zatem jest to kwota, którą już możemy mieć w portfelu, jeśli zrobimy racjonalne zakupy – mówiła niedawno w rozmowie z Polska Press Sylwia Majcher, edukatorka ekologiczna, autorka bestsellera „Gotuję, nie marnuję”. I podpowiadała np., w jaki sposób można wykorzystać fusy od kawy. Trend zero waste, czyli niemarnowania jedzenia staje się coraz bardziej popularny. Jego zwolennicy dzielą się w sieci pomysłami na zastosowanie resztek. Podsuwają je też m.in. twórcy aplikacji To Good To Go, przeciwdziałającej marnowaniu żywności.

Warzywa wykorzystuj w pełni. Z natki może powstać zielone pesto

Łodyga brokuła albo natka rzodkiewki lub pietruszki i kolendry to odpady? Zamiast wyrzucać je do śmietnika na bio, możemy zblendować np. z bazylią i orzeszkami na pesto. Sprawdzą się na przykład do makaronu czy jako dodatek do kanapek.

Tak możesz wykorzystać resztki jedzenia

Sięgamy po pomysły od To Good To Go:

skórka arbuza - świetna na kiszonkę w słoiku,

resztki wina można zamrozić i wykorzystać do sosu winnego,

resztki mleczka kokosowego z puszki zużyj do pinacolady,

skórki wyciśniętych owoców sprawdzą się jako dodatek do wody, powstanie orzeźwiający napój,

resztki jogurtu z dodatkiem owoców i orzechów jako mrożone ciastka - świetne na upały,

banan, szpinak, awokado w połączeniu i po zmiksowaniu dadzą pyszne smoothie,

banany, jajka i orzechy wykorzystaj do stworzenia muffinek,

przygotowuj sangrię, jeśli masz za dużo owoców, niektóre przejrzałe,

zrób grzanki z rantów pizzy lub suchego chleba.

Grzanki albo piwo z czerstwego chleba