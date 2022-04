Tak podwyżka stóp procentowych wpłynie na twój kredyt. Raty pójdą w górę - Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe 6.04.2022

- Stopa referencyjna to bardzo ważny wskaźnik, z którym - często nawet o tym nie wiedząc - mamy styczność w codziennym życiu. Świadomość jej wpływu na budżety domowe mają przede wszystkim kredytobiorcy. To od stopy referencyjnej uzależniona jest bowiem wysokość oprocentowania kredytu, a co za tym idzie - miesięcznej raty.