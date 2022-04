Tak sprawdzisz, czy jajko jest świeże. Czy kolor skorupki ma znaczenie? Cenna wiedza przed Wielkanocą!

Polska potęgą w produkcji świeżych jaj kurzych

Co za zapach, co za smak! Lubimy tzw. swojskie wyroby zwłaszcza na specjalne okazje, a taką z pewnością będzie zbliżająca się Wielkanoc 2022. Coraz łatwiej kupić produkty prosto od rolnika. Można je…

Warto przypomnieć, co oznaczają numery na jajkach , czyli oznaczenie metody chowu kur niosek

Jak sprawdzić, czy jajko jest świeże?

Tematem świeżości jaj zajmowali się m.in. eksperci Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Zapach siarkowodoru to już niezwykle wyraźny sygnał, że jajko jest zepsute i absolutnie nie powinniśmy go jeść. Są też subtelniejsze przesłanki mówiące o nieświeżości jaj.