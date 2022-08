Tanie wakacje 2022 w Gruzji. Ceny wyjazdów last minute, koszty wycieczek all inclusive. Czy opłaca się organizować wyjazd samodzielnie?

Bilety do atrakcji Tbilisi i Batumi

Gruzja leży na pograniczu Europy i Azji, w rejonie Kaukazu Południowego. Jej główne atuty to wysokie i piękne góry, ciepłe Morze Czarne, a także smaczna kuchnia i słynne wina. Sezon wakacyjny przypada w Gruzji w tym samym czasie, co w Polsce. W sierpniu nadal jeszcze obowiązują ceny wakacyjne, wrzesień to miesiąc przejściowy, a w październiku jest już po sezonie.

Chociaż Gruzja leży daleko, wypoczynek w tym pięknym kraju wcalenie nie musi być bardzo drogi. Jak już udowadnialiśmy, czasem nawet w najbardziej popularnych turystycznych krajach można spędzić wakacje za 2000 zł.

Ile dokładnie mogą kosztować wakacje w Gruzji w ofercie last minute w sierpniu 2022, a ile all inclusive w we wrześniu lub październiku? Czy opłaca się zorganizować wypoczynek w Gruzji na własną rękę? Wyliczamy koszty wyjazdu i podpowiadamy, jak oszczędzić pieniądze.