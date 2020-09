Sytuacja na świecie zmusiła organizatorów festiwalu do odwołania go, w terminie wiosennym, jak odbywało się to co roku. Mimo wszystko Tarnowskie Centrum Kultury postanowiło zrealizować rozpoznawalne w całym kraju wydarzenie. W nieco okrojonej formie, ale ruszyła, 34. Tarnowska Nagroda Filmowa. Spotkania z twórcami będą online, jury także będzie pracować zdalnie. Pozostały seanse w Kinie Marzenie i oczywiście gala finałowa w Centrum Sztuki Mościce, z udziałem pianisty Leszka Możdżera, którą zaplanowano na sobotę 12 września.