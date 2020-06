Pogoda na piątek, 19 czerwca

W piątek w całym kraju pojawią się przelotne opady deszczu i burze (10-30 mm). Lokalnie może spaść grad. W Małopolsce termometry pokażą 16 st. C w Nowym Targu do 24 st. C w Krakowie, Tarnowie i Chrzanowie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, wschodni i północno-wschodni. W porywac...