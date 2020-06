Procesja Bożego Ciała wokół kościoła Św. Jana w Pniewach [ZDJĘCIA]

Uroczystość Bożego Ciała to publiczna manifestacja wyznawanej wiary. Tym razem w obliczu pandemii jest to niezwykle utrudnione. Mimo to parafianie Św. Jana w Pniewach tłumnie uczestniczyli w procesji. Tym razem wierni kroczyli za kapłanem wokół kościoła.