Tarnów. Protest przed siedzibą sądu w obronie sędziego Igora Tuleyi [ZDJĘCIA]

Protesty w 150 miastach w całym kraju zorganizował Komitet Obrony Demokracji.

- Igor Tuleya jest ścigany przez polityczną prokuraturę Zbigniewa Ziobry. Wydał bowiem orzeczenie, w którym nakazał prokuraturze wyjaśnić nieprawidłowości sejmowego głosowania z grudnia 2016 r., popełnione przez posłów rządzącej w Polsce partii - podkreśla Krystian Markiewicz, prezes oraz Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".

Zdaniem działaczy KOD, pozbawienie Igora Tulei immunitetu "może doprowadzić do postawienia w stan oskarżenia sędziego przez sterowaną politycznie prokuraturę, a nawet do pozbawienia go wolności pod pretekstem czynności procesowych."