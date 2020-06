Tarnów. Rafał Trzaskowski spotkał się z wyborcami w Tarnowie. Z miastem związany był jego pradziadek [ZDJĘCIA]

- Stoimy przed liceum, w którym uczył mój pradziadek, i którego był dyrektorem. Walczył wtedy o równe szanse dla mężczyzn i kobiet a dziś chodzi o to, aby nikt nie był wykluczony z edukacji zdalnej. My robimy wszystko co możemy i tutaj też w Tarnowie jest bardzo dobry przykład tego, jak samorządy sobie radziły ze zdalną edukacją, ale to rząd musi zaprezentować program równych szans jeśli chodzi o zdalną edukacją, bo wiadomo, że zdalnej edukacji będzie coraz więcej - mówił kandydat Koalicji Obywatelskiej na Prezydenta RP.

O edukacji

Rafał Trzaskowski w Tarnowi skupił się na tematach związanych z edukacją. Odniósł się do planowanych podwyżek dla nauczycieli. Skrytykował rząd, że w tej kwestii zrzuca całą odpowiedzialność na samorządy. - Przez ostatnie pięć lat samorządy w całej Polsce, zostały zmuszone do tego żeby dołożyć kolejne 9 miliardów do edukacji. Na nasze barki zrzuca się coraz większe obciążenie jeśli chodzi o edukacje, a subwencja niestety nie rośnie. I w związku z tym, że nawet za podwyżki, które obiecuje rząd nauczycielom od września mają zapłacić samorządy. W samej Warszawie jest to 130 mln złotych tylko za cztery miesiące. Dlatego apel do rządzących, że jeśli obiecują podwyżki, to powinni przeznaczyć na to pieniądze podwyższając subwencje - podkreślał Trzaskowski.