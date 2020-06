Radomskie Centrum Onkologii zaprasza na darmowe badania profilaktyczne

Radomskie Centrum Onkologii przeprowadza bezpłatne badania profilaktyczne, pozwalające wykryć nowotwory głowy i szyi we wczesnej fazie, co daje duże szanse na ich wyleczenie. Program jest skierowany do osób w wieku 40-65 lat.