Tarnów. Władysław Kosiniak-Kamysz odwiedził Tarnów i wyzwał Andrzeja Dudę do debaty o rolnictwie [ZDJĘCIA]

Wizyta lidera ludowców miała charakter konwencji programowej. Nie zabrakło podniosłej oprawy oraz górnolotnych haseł. Władysław Kosiniak-Kamysz często odwoływał się do tradycji Wincentego Witosa.

Spotkanie w tarnowskim amfiteatrze rozpoczął Paweł Kukiz. Nawiązał do ostatnich wydarzeń w Sejmie. - Polska od wielu lat jest w kryzysie ustrojowym, z dnia na dzień idziemy w jeszcze większe polityczne bagno, w coraz większe uzależnienie obywateli od partii politycznych, w coraz większe uzależnienie od wodzów partii politycznych - mówił.

- Czas to wszystko zmienić, czas zażądać nowego ustroju - apelował Kukiz. Jego zdaniem to obywatele powinni decydować, kto zasiądzie w Sejmie, a nie działacze polityczni, układając listy. Przedstawiając Władysława Kosiniaka-Kamysza wyraził przekonanie, że pokona on Andrzeja Dudę w drugiej turze wyborów.

Miasto wolności i niepodległości

Rozpoczynając przemówienie, Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał, że Tarnów jako pierwsze miasto w Polsce odzyskał wolność po 146 latach niewoli. - Tarnów niestety został zagrabiony już podczas pierwszego rozbioru Polski. I 31 października 1918 roku jako pierwsze z miast II Rzeczpospolitej odzyskuje niepodległość. To jest miasto wolności, miasto niepodległości, ale też miejsce,z którego ruszamy w lepszą, dalszą przyszłość dla Polski - rozpoczął.