Zapraszamy was tam, gdzie diabeł mówi dobranoc

Śrem to ładne, urokliwe i przyjazne miasto. Są jednak miejsca zaniedbane, zapomniane, gdzie strach czasem zajrzeć. Tam diabeł mówi dobranoc. Dziś zapraszamy was do wspólnej zabawy w poszukiwanie właśnie takich miejsc w Śremie i okolicy. W naszej galerii znajdziecie kilka propozyc...